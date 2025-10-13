Прикарпатье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 13 октября в 13:30 по Киеву
В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:30.
Прикарпатье
Не слишком стабильным выглядит Ивано-Франковский коллектив в текущем сезоне. За 10 игр Первой лиги команда одержала 4 победы (1 из них техническую), столько же раз проиграла и дважды сыграла вничью. Это позволяет «Прикарпатью» с 14 баллами на счету занимать 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 на данный момент составляет 4 зачетных пункта.
Из Кубка Украины клуб неожиданно вылетел еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.
Черноморец
А вот одесситы после вылета в Первую лигу демонстрируют отличные результаты. За 10 поединков чемпионата клуб потерял очки всего дважды, сыграв вничью 0:0 с «Ворсклой» и «Викторией». 26 набранных баллов позволяют «Черноморцу» занимать 1-е место турнирной таблицы на данный момент, однако в спину клуба уже дышит «Буковина», у которой столько же очков.
В Кубке Украины одесситам не повезло совсем – клуб вылетел еще в стадии 1/16 финала от «Агротеха».
Личные встречи
Последний раз клубы встречались между собой еще в 2021 году в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Тогда победу со счетом 1:4 одержал «Черноморец».
Интересные факты
- «Черноморец» пропустил всего 2 гола в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
- «Прикарпатье» победило лишь в 1 из 4 домашних матчей этого сезона.
- В 4-х домашних поединках Первой лиги этого сезона «Черноморец» завоевал 4 победы.
