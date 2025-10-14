Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Махир Эмрелли поделился эмоциями после минимального поражения своей команды
Форвард национальной сборной Азербайджана Махир Эмрелли поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче отборочного цикла к ЧМ-2026 против Украины (1:2).
«Утешила наша реакция, несмотря на былое поражение, было больше мотивации и желания. В этой команде нет футболиста, который не любил бы свою страну. Все патриоты своей страны. Когда система поставлена правильно, мы тоже показываем свою игру.
Следует учесть, что это лишь третий матч под руководством Айхана Аббасова. В двух матчах против Украины особой разницы с соперником не ощущалось. Новый тренер – новая система. Мы не могли больше поработать. Наличие лимита не позволяет всем сборникам чаще играть в своих клубах», – сказал Эмрелли
После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.
