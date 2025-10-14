Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»

Махир Эмрелли поделился эмоциями после минимального поражения своей команды

2 Comments
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Azerisport. Махир Эмрелли

Форвард национальной сборной Азербайджана Махир Эмрелли поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче отборочного цикла к ЧМ-2026 против Украины (1:2).

«Утешила наша реакция, несмотря на былое поражение, было больше мотивации и желания. В этой команде нет футболиста, который не любил бы свою страну. Все патриоты своей страны. Когда система поставлена ​​правильно, мы тоже показываем свою игру.

Следует учесть, что это лишь третий матч под руководством Айхана Аббасова. В двух матчах против Украины особой разницы с соперником не ощущалось. Новый тренер – новая система. Мы не могли больше поработать. Наличие лимита не позволяет всем сборникам чаще играть в своих клубах», – сказал Эмрелли

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Azerisport.com
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
C.Пеклов
samird
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Да лан,чувак,удари по воротам 21-7!Не відчувалося?
Ответить
+2
samird
Це погано в першу чергу для вас самих, якщо ви не відчували. Бо, за виключенням окремих відрізків гри (здебільшого в другому таймі - на початку та після голу), Україна домінувала. І, що головне, створювала моменти та напівмоменти. Не стовідсоткові, але Ісландія після таких самих свої пʼять отримала. Але на цей раз реалізація збірну України підвела. Вчора була далеко не найкраща гра для нас, але різниця в класі все рівно відчувалась. А в першій грі вона була ще більш відчутна.
Ответить
0
