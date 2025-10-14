Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»

Форвард национальной сборной Азербайджана Махир Эмрелли поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче отборочного цикла к ЧМ-2026 против Украины (1:2).

«Утешила наша реакция, несмотря на былое поражение, было больше мотивации и желания. В этой команде нет футболиста, который не любил бы свою страну. Все патриоты своей страны. Когда система поставлена ​​правильно, мы тоже показываем свою игру.

Следует учесть, что это лишь третий матч под руководством Айхана Аббасова. В двух матчах против Украины особой разницы с соперником не ощущалось. Новый тренер – новая система. Мы не могли больше поработать. Наличие лимита не позволяет всем сборникам чаще играть в своих клубах», – сказал Эмрелли

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.