Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ИНФАНТИНО: «Искренне благодарен всем, кто поддерживает мир»
14 октября 2025, 16:57 | Обновлено 14 октября 2025, 16:58
ИНФАНТИНО: «Искренне благодарен всем, кто поддерживает мир»

Президент ФИФА принял участие в саммите мира в египетском Шарм-эль-Шейхе

ИНФАНТИНО: «Искренне благодарен всем, кто поддерживает мир»
Instagram Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал пост на своей странице в Instagram, посвященный участию в мирном саммите по ситуации в Газе, который состоялся в египетском Шарм-эль-Шейхе.

«Я принял участие в чрезвычайно важном Саммите мира в Шарм-эль-Шейхе, Египет, который проходил под председательством президента США Дональда Джона Трампа и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси. Целью саммита было начало новой эры региональной безопасности и стабильности.

Присутствие мировых лидеров из множества стран, делегатов ООН и других участников свидетельствует о совместных усилиях. Я твердо убежден, что всем нам нужно объединяться и строить мосты взаимопонимания. Искренне благодарен всем, кто поддерживает мир, и отдельная благодарность президенту США за приглашение на этот саммит», — написал Инфантино.

13 октября в египетском Шарм-эль-Шейхе состоялся саммит, посвященный ситуации в Газе, в котором приняли участие более 20 мировых лидеров.

Кроме того, во время саммита лидеры США, Египта, Турции и Катара, выступающие посредниками в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и движением ХАМАС, подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

Иван Чирко
