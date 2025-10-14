Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Экс-игрок Шахтера высказался на предмет амбиций стать президентом страны

Генрих Мхитарян не думает о том, чтобы стать главой Армении. Но лишь «пока»

Экс-игрок Шахтера высказался на предмет амбиций стать президентом страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

36-летний полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян, который известен в Украине по успешным выступлениям за «Шахтер», пообщался с журналистами, которые, среди прочего, задали ему интересный вопрос о будущих политических амбициях.

– Ходят слухи, что в будущем вы станете президентом Армении.
– Я пока об этом не думаю. Не знаю, сколько еще буду играть. Думаю об этом каждый день: продолжать или остановиться? Не хочу ни о чем сожалеть в своей карьере. Хочу понять, что делать дальше, я еще не решил. Никогда не говори никогда, когда речь идет о тренерской карьере, даже если сейчас это скорее «нет», чем «да». Что касается того, чтобы стать президентом Армении, я пока об этом не думаю.

Также Мхитарян рассказал о роли Мирчи Луческу в его становлении в «Шахтере» и советах, которые давал румынский тренер.

МХИТАРЯН: «Луческу говорил, чтобы я иногда выезжал с базы и развлекался»
Шахтер задумался об обороне. Могут подписать Кауана Пратеса
Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу
Аби не став як легенда Дирнама - Каха Каладзе в політиці у Грузії, повністю за орків. Хоча чому я дивуюсь, грав то він за ОПЗЖ Суркіса 💁💩 а зараз у нас диркачі підтримують фанатів Путлєра.
