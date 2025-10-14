МХИТАРЯН: «Луческу говорил, чтобы я иногда выезжал с базы и развлекался»

36-летний полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян вспомнил период выступлений за «Шахтер», особо выделив роль в своем становлении румынского наставника «горняков» тех лет Мирчи Луческу.

«Я благодарен Луческу. Он хотел, чтобы я был в «Шахтере», где я провел три замечательных года. В то время я жил на тренировочной базе, мечтая стать великим игроком. Он говорил мне, чтобы я иногда выезжал с базы и развлекался. Благодаря ему я потом поехал в Дортмунд. Он похвалил меня, даже за книгу, которую я написал», – сказал Мхитарян.

Напомним, Мхитарян выступал за «Шахтер» с 2010 по 2013 годы, после чего был продан в дортмундскую «Боруссию» за 27,5 миллионов евро.