Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
Чемпионат мира
14 октября 2025, 11:33 | Обновлено 14 октября 2025, 11:42
182
0

ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026

Спортсмены и болельщики устроили футбольный праздник

14 октября 2025, 11:33 | Обновлено 14 октября 2025, 11:42
182
0
ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Кабо-Верде в заключительном матче квалификации одержала уверенную победу над национальной командой Эсватини (3:0) и впервые в своей истории вышла на чемпионат мира.

Кабо-Верде завершила отбор на первом месте в своей группе, завоевав прямую путёвку на мундиаль и избежав зоны плей-офф.

После финального свистка на «Национальном стадионе» в городе Прая начался настоящий экстаз: игроки Кабо-Верде не могли поверить в свое счастье, безудержно радуясь и бегая по полю от эмоций.

Болельщики тоже не сдержали своей радости – тысячи фанатов выбежали на футбольное поле, превратив арену в настоящий праздник.

ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
«Стоит он 90 миллионов?» Леоненко нашел виновного в голе Азербайджана
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Эсватини по футболу видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
Футбол | 14 октября 2025, 04:23 7
Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»

Форвард сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном в отборе к ЧМ

Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 20:17 67
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном

Поединок стартует в 21:45 по Киеву

Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14.10.2025, 11:13
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 15
Футбол
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем