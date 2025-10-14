13 октября сборная Кабо-Верде в заключительном матче квалификации одержала уверенную победу над национальной командой Эсватини (3:0) и впервые в своей истории вышла на чемпионат мира.

Кабо-Верде завершила отбор на первом месте в своей группе, завоевав прямую путёвку на мундиаль и избежав зоны плей-офф.

После финального свистка на «Национальном стадионе» в городе Прая начался настоящий экстаз: игроки Кабо-Верде не могли поверить в свое счастье, безудержно радуясь и бегая по полю от эмоций.

Болельщики тоже не сдержали своей радости – тысячи фанатов выбежали на футбольное поле, превратив арену в настоящий праздник.

ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026

Look what it means to Cape Verde after they qualified for the 2026 World Cup. 🥹🇨🇻 pic.twitter.com/LudDyNmjB2 — EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2025