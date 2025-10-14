ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
Спортсмены и болельщики устроили футбольный праздник
13 октября сборная Кабо-Верде в заключительном матче квалификации одержала уверенную победу над национальной командой Эсватини (3:0) и впервые в своей истории вышла на чемпионат мира.
Кабо-Верде завершила отбор на первом месте в своей группе, завоевав прямую путёвку на мундиаль и избежав зоны плей-офф.
После финального свистка на «Национальном стадионе» в городе Прая начался настоящий экстаз: игроки Кабо-Верде не могли поверить в свое счастье, безудержно радуясь и бегая по полю от эмоций.
Болельщики тоже не сдержали своей радости – тысячи фанатов выбежали на футбольное поле, превратив арену в настоящий праздник.
Look what it means to Cape Verde after they qualified for the 2026 World Cup. 🥹🇨🇻 pic.twitter.com/LudDyNmjB2— EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2025
📸 - CAPE VERDE HAVE QUALIFIED FOR THE WORLD CUP 2026.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 13, 2025
THE FANS HAVE INVADED THE PITCH. pic.twitter.com/xixvVW8bRU
