Шанс для Забарного? ПСЖ потерял защитника на матчи чемпионата и еврокубков
Маркиньос не сможет выйти на поле против «Страсбурга» и «Байера»
Защитник французского ПСЖ Маркиньос продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой пропустил уже три игры команды – против «Осера», «Барселоны» и «Лилля».
По информации французской прессы, 31-летний капитан парижского клуба пропустит больше матчей, чем ранее предполагал медицинский штаб клуба. Из-за повреждения левой четырехглавой мышцы бедра Маркиньос не сможет выйти на поле в матче чемпионата против «Страсбурга» (17 октября) и поединке Лиги чемпионов с «Байером», который состоится 21 октября.
В стартовом составе в центре обороны сыграет защитник сборной Украины Илья Забарный и Уильян Пачо из Эквадора.
Подопечные Луиса Энрике успешно стартовали в чемпионате, набрав 16 баллов после семи туров. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице. В Лиге чемпионов ПСЖ набрал шесть баллов из шести и разместился на третьей позиции.
Забарный перебрался в чемпионат Франции во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута». В нынешнем сезоне украинский футболист провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
