  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»
Чемпионат мира
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»

Бывший игрок киевского «Динамо» оценил перспективы сборной Украины в отборе ЧМ-2026

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»
УАФ. Сборная Украины по футболу

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах сборной Украины в матчах пятого и шестого тура квалификации ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции и Исландии.

– Исландия сыграла вничью с Францией. Как результат этого матча отразится на наших перспективах?

– Для сборной Украины результат не очень хороший, учитывая соперничество нашей команды с исландцами за второе место. Однако борьба продолжается. С исландцами будет тяжелая игра в последнем туре, это опасная команда, забивающая в каждом матче, а мы – далеко не всегда. Исландцы тоже играют не ярко, но моменты всегда создают. Вот этим они и опасны.

– От первых французов нас отделяет всего три очка. Чего ожидаете от игры с командой Дешама 13 ноября?

– Выиграть можно у любой команды. Исходя из последних матчей сборной Украины, можно надеяться на положительный результат, но нужно исходить из того – будут ли у нас моменты или нет, и как подойдут к этой игре французы. Франция против Исландии, скорее всего, расслабилась, но когда нужно, они собираются.

Конечно, будем болеть за своих, но для меня главное качество, а не голы. Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов, а не случайно. Вот победы над Исландией и Азербайджаном абсолютно заслужены и уверены.

Также если мы обыгрываем французов, то наши люди, которые не разбираются в футболе, начнут говорить, что нам чемпионат мира уже пора выигрывать. Половина команды нашей сборной, если не вся, сразу же поймают звездочку. Так что здесь лучше не гадать. Посмотрим, как сыграем против Франции, – считает Леоненко.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Falko
Цікаво, скільки разів Вітя впевнено вигравав у Франції? Ну, щоби мати щодо нього якийсь показник )
Ответить
0
Перець
виграти нереально у французів  а в нічейку було б за щастя
Ответить
0
C.Пеклов
У нас не збірна Бразілії, щоб впевнено вигравати у Франції,але невпевнено виграти можливо при правильної тактиці.
Ответить
0
antt
Один Маліновський обіграє Францію. І ще невелика компанія. А Забарний допоможе якраз французьких форвардів зупинити.І все це впевнено. Тобто цікаві слова на фоні постійної критики.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
An124_Ukr
Я так скажу !!! Поки Серуня тренер збірної - нічого не буде ((( 
Ответить
0
