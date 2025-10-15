Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах сборной Украины в матчах пятого и шестого тура квалификации ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции и Исландии.

– Исландия сыграла вничью с Францией. Как результат этого матча отразится на наших перспективах?

– Для сборной Украины результат не очень хороший, учитывая соперничество нашей команды с исландцами за второе место. Однако борьба продолжается. С исландцами будет тяжелая игра в последнем туре, это опасная команда, забивающая в каждом матче, а мы – далеко не всегда. Исландцы тоже играют не ярко, но моменты всегда создают. Вот этим они и опасны.

– От первых французов нас отделяет всего три очка. Чего ожидаете от игры с командой Дешама 13 ноября?

– Выиграть можно у любой команды. Исходя из последних матчей сборной Украины, можно надеяться на положительный результат, но нужно исходить из того – будут ли у нас моменты или нет, и как подойдут к этой игре французы. Франция против Исландии, скорее всего, расслабилась, но когда нужно, они собираются.

Конечно, будем болеть за своих, но для меня главное качество, а не голы. Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов, а не случайно. Вот победы над Исландией и Азербайджаном абсолютно заслужены и уверены.

Также если мы обыгрываем французов, то наши люди, которые не разбираются в футболе, начнут говорить, что нам чемпионат мира уже пора выигрывать. Половина команды нашей сборной, если не вся, сразу же поймают звездочку. Так что здесь лучше не гадать. Посмотрим, как сыграем против Франции, – считает Леоненко.