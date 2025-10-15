Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Герой сборной Украины вошел в символическую сборную недели отбора ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 октября 2025, 13:01
Руслан Малиновский забил гол и отдал ассист в матче против Азербайджана

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 13 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

Главным героем встречи стал полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский, который сначала отдал результативную передачу на Алексея Гуцуляка, а во втором тайме забил победный гол и в итоге был признан лучшим игроком матча.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную лучших футболистов недели в отборе на ЧМ-2026. Единственным представителем «сине-желтых» стал как раз Малиновский, который получил оценку 8,8 за свое выступление.

Компанию украинцу в центре поля составили испанец Микель Мерино, турок Хакан Чалханоглу и поляк Себастьян Шимански. Руслан успешно вернулся в сборную после перерыва длинной в год – ранее оформил дубль в ворота сборной Исландии.

Символическая сборная недели в отборе на ЧМ-2026 (по версии Sofascore)

По теме:
Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026
В Никарагуа выразили протест ФИФА из-за действий полиции Коста-Рики
Томас Тухель стал рекордсменом сборной Англии после победы над Латвией
