Сергей РЕБРОВ: «Главное, чтобы они вернулись в сборную Украины»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы команды выйти напрямую на ЧМ-2026.

– Учитывая ничью в матче Исландия – Франция, если сборная Украины выиграет два последних поединка, она выйдет с первого места. Рассматриваете ли вы такой вариант?

– Считаю, для нас сейчас главное, чтобы вернулись травмированные исполнители. Это игроки атаки, они очень важны. Да, сегодня все сделали максимум, но мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с любой командой, включая команды уровня Франции.

Считаю, что сборная Украины всегда играет на победу. Но мы играем против соперника, который тоже пытается что-то делать. В таких матчах, на таком высоком уровне все возможно. Уверен, мы будем бороться и в матче с Францией, и в матче с Исландией.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.