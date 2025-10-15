Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Сергей РЕБРОВ: «Главное, чтобы они вернулись в сборную Украины»

Наставник оценил шансы команды выйти на ЧМ-2026

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы команды выйти напрямую на ЧМ-2026.

– Учитывая ничью в матче Исландия – Франция, если сборная Украины выиграет два последних поединка, она выйдет с первого места. Рассматриваете ли вы такой вариант?

– Считаю, для нас сейчас главное, чтобы вернулись травмированные исполнители. Это игроки атаки, они очень важны. Да, сегодня все сделали максимум, но мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с любой командой, включая команды уровня Франции.

Считаю, что сборная Украины всегда играет на победу. Но мы играем против соперника, который тоже пытается что-то делать. В таких матчах, на таком высоком уровне все возможно. Уверен, мы будем бороться и в матче с Францией, и в матче с Исландией.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Iigor6583
О, вже буде чергова відмазка, травмовані "гравці атаки". Завжди вони грають на атаку. Поперечні  передачі, паси назад воротарю, це по його, гра на атаку. Неможливо вже слухати ці бла, бла, бла....
