Реал, Арсенал и Ман Сити охотятся за жемчужиной Бундестим
22-летний немецкий защитник интересен грандам европейского футбола
Левый защитник сборной Германии и франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэль Браун пользуется высоким спросом среди европейских грандов.
По данным немецкого таблоида Bild, 22-летней жемчужиной Бундестим интересуются мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Согласно данным портала Transfermarket, стоимость футболиста оценивается в 22 миллиона евро. Соглашение между «орлами» и Брауном действует до лета 2030 года.
В текущем сезоне чемпионата Германии футболист сыграл в 8 матчах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
После шести туров франкфуртский клуб расположился на 7-ом месте в турнирной таблице Бундеслиги, в активе команды 9 набранных очков.
Ранее сообщалось, что боссы «сливочных» проявляют активный интерес к вингеру мексиканского клуба «Тихуана» Хильберту Мору.
