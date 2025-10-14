Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 09:36 |
Реал, Арсенал и Ман Сити охотятся за жемчужиной Бундестим

22-летний немецкий защитник интересен грандам европейского футбола

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Натаниэль Браун

Левый защитник сборной Германии и франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэль Браун пользуется высоким спросом среди европейских грандов.

По данным немецкого таблоида Bild, 22-летней жемчужиной Бундестим интересуются мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Согласно данным портала Transfermarket, стоимость футболиста оценивается в 22 миллиона евро. Соглашение между «орлами» и Брауном действует до лета 2030 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист сыграл в 8 матчах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

После шести туров франкфуртский клуб расположился на 7-ом месте в турнирной таблице Бундеслиги, в активе команды 9 набранных очков.

Ранее сообщалось, что боссы «сливочных» проявляют активный интерес к вингеру мексиканского клуба «Тихуана» Хильберту Мору.

По теме:
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Северная Ирландия – Германия – 0:1. Как забил Вольтемаде. Видео голов
Известный тренер: «Вирц не виноват, что в Ливерпуле ему не создают моменты»
Айнтрахт Франкфурт сборная Германии по футболу
Оксана Баландина Источник: Bild
