Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю

Атакующий полузащитник мексиканской «Тихуаны» Хильберто Мора может покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило испанское издание Marca.

В услугах 16-летнего вундеркинда заинтересован мадридский «Реал», который планирует отдать 20 миллионов евро, чтобы приобрести 50% прав на талантливого мексиканца. «Тихуана» готова отпустить Мору в королевский клуб, однако не собирается снижать свои финансовые требования.

«Море мечтает играть за мадридский клуб. Он очень целеустремлен, всегда ставит самые высокие цели перед собой. Надеюсь, мы сможем увидеть его успехи в «Реале».

Да, он видит себя в Мадриде, он любит смотреть европейский футбол, обладает необходимыми качествами, чтобы играть в топ-лигах. Но за несколько миллионов долларов нельзя купить и ногу Хильберто », – сказал Игнасио Рувалькаба, который является агентом игрока.

Хильберто установил уникальное достижение в матче сборной Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ – стал самым молодым игроком в истории футбола, который когда-либо выходил в финале международного турнира среди взрослых.