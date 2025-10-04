Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал, Барселона, Арсенал и Ман Сити ведут борьбу за 16-летнего вундеркинда
Испания
04 октября 2025, 14:15
Хильберто Мора покинет мексиканскую «Тихуану» после завершения сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine.

Полузащитник «Тихуаны» и сборной Мексики Хильберто Мора может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщили несколько источников, в том числе Transfermarkt и TeamTalk.

В услугах 16-летнего вундеркинда заинтересованы испанские и английские гранды – «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые в нынешнем сезоне неоднократно отправляли своих скаутов, чтобы следить за игрой мексиканца.

«Тихуана» готова отпустить талантливого полузащитника, однако планирует воспользоваться интересом ведущих команд из Европы, чтобы получить привлекательное финансовое предложение.

В нынешнем сезоне Мора провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Специалисты отмечают хладнокровность и уверенность Хильберто, который демонстрирует зрелищную игру в таком возрасте.

Полузащитник провел три игры в составе сборной Мексики во время Золотого Кубка КОНКАКАФ, где записал на свой счет однин ассист и установил уникальное достижение – стал самым молодым игроком в истории футбола, который когда-либо выходил в финале международного турнира среди взрослых. Трансферная стоимость Моры составляет 4,5 млн евро.

чемпионат Мексики по футболу Тихуана Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Transfermarketweb
