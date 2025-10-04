Реал, Барселона, Арсенал и Ман Сити ведут борьбу за 16-летнего вундеркинда
Хильберто Мора покинет мексиканскую «Тихуану» после завершения сезона 2025/26
Полузащитник «Тихуаны» и сборной Мексики Хильберто Мора может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщили несколько источников, в том числе Transfermarkt и TeamTalk.
В услугах 16-летнего вундеркинда заинтересованы испанские и английские гранды – «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые в нынешнем сезоне неоднократно отправляли своих скаутов, чтобы следить за игрой мексиканца.
«Тихуана» готова отпустить талантливого полузащитника, однако планирует воспользоваться интересом ведущих команд из Европы, чтобы получить привлекательное финансовое предложение.
В нынешнем сезоне Мора провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Специалисты отмечают хладнокровность и уверенность Хильберто, который демонстрирует зрелищную игру в таком возрасте.
Полузащитник провел три игры в составе сборной Мексики во время Золотого Кубка КОНКАКАФ, где записал на свой счет однин ассист и установил уникальное достижение – стал самым молодым игроком в истории футбола, который когда-либо выходил в финале международного турнира среди взрослых. Трансферная стоимость Моры составляет 4,5 млн евро.
🇲🇽Arsenal, Barcelona, Real Madrid and Manchester City are all tracking Mexican wonderkid Gilberto Mora.— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025
The 16-year became the third youngest player to feature in Liga MX history last season and he's impressed this campaign, with three goals in eight appearances. pic.twitter.com/rR2Cz927TX
