Реал, Барселона, Арсенал и Ман Сити ведут борьбу за 16-летнего вундеркинда

Полузащитник «Тихуаны» и сборной Мексики Хильберто Мора может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщили несколько источников, в том числе Transfermarkt и TeamTalk.

В услугах 16-летнего вундеркинда заинтересованы испанские и английские гранды – «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые в нынешнем сезоне неоднократно отправляли своих скаутов, чтобы следить за игрой мексиканца.

«Тихуана» готова отпустить талантливого полузащитника, однако планирует воспользоваться интересом ведущих команд из Европы, чтобы получить привлекательное финансовое предложение.

В нынешнем сезоне Мора провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Специалисты отмечают хладнокровность и уверенность Хильберто, который демонстрирует зрелищную игру в таком возрасте.

Полузащитник провел три игры в составе сборной Мексики во время Золотого Кубка КОНКАКАФ, где записал на свой счет однин ассист и установил уникальное достижение – стал самым молодым игроком в истории футбола, который когда-либо выходил в финале международного турнира среди взрослых. Трансферная стоимость Моры составляет 4,5 млн евро.