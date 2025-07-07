Впечатляет. 16-летний вундеркинд обогнал Ламина Ямаля и Пеле
Хильберто Мора помог сборной Мексике победить в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
7 июля состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сошлись сборные США и Мексики. Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине игры точный удар Эдсона Альвареса принес победу мексиканской команде.
Этот поединок запомнится интересным рекордом – в стартовом составе триумфаторов турнира вышел полузащитник Хильберто Мора, которому исполнилось 16 лет и 265 дней на момент финала.
Мексиканский футболист стал самым молодым игроком в истории футбола, который когда-либо выходил в финале международного турнира среди взрослых. Мора обогнал легендарного Пеле (17 лет и 249 дней в финале ЧМ-1958) и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля (17 лет в финале Евро-2024).
Мора провел на турнире три матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Против США полузащитник сыграл 75 минут, после чего покинул поле. На клубном уровне выступает за мексиканский клуб «Тихуана» – 30 матчей в сезоне (2+1).
#DATO ✅ Gilberto Mora se convierte en el jugador más joven en disputar una final de un torneo internacional de selecciones 🌎— Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) July 6, 2025
1. Gil: 16 años, 265 días 🇲🇽
2. Yamal: 17 años, 1 día 🇪🇸
3. Pele: 17 años, 249 días 🇧🇷 pic.twitter.com/ptwwsKwNqH
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