Впечатляет. 16-летний вундеркинд обогнал Ламина Ямаля и Пеле

7 июля состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сошлись сборные США и Мексики. Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине игры точный удар Эдсона Альвареса принес победу мексиканской команде.

Этот поединок запомнится интересным рекордом – в стартовом составе триумфаторов турнира вышел полузащитник Хильберто Мора, которому исполнилось 16 лет и 265 дней на момент финала.

Мексиканский футболист стал самым молодым игроком в истории футбола, который когда-либо выходил в финале международного турнира среди взрослых. Мора обогнал легендарного Пеле (17 лет и 249 дней в финале ЧМ-1958) и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля (17 лет в финале Евро-2024).

Мора провел на турнире три матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Против США полузащитник сыграл 75 минут, после чего покинул поле. На клубном уровне выступает за мексиканский клуб «Тихуана» – 30 матчей в сезоне (2+1).