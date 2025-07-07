Мексика обыграла США в финале и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ
Победный гол забил Эдсон Альварес на 78-й минуте
Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.
В финальном матче турнира, который состоялся в ночь на 7 июля на стадионе NRG в Хьюстоне, трехцветные обыграли сборную США со счетом 2:1.
Американцы уже на 4-й минуте открыли счет, отличился Крис Ричардс после передачи от Себастьяна Берхалтера.
Однако Мексика довольно быстро выровняла игру. На 27-й минуте Рауль Хименес реализовал передачу Марселя Руиса и сравнял счет (1:1).
Во втором тайме преимущество мексиканцев воплотилось в победный гол. На 78-й минуте Эдсон Альварес замкнул передачу от Хоана Васкеса (2:1).
Это уже 10-й титул Золотого кубка для сборной Мексики, которая остается самой успешной командой в истории турнира. У сборной США — 10 трофеев, Канада выиграла турнир один раз.
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Финал. 7 июля, Хьюстон (США)
США – Мексика – 1:2 (1:1)
Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78
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