Мексика обыграла США в финале и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.

В финальном матче турнира, который состоялся в ночь на 7 июля на стадионе NRG в Хьюстоне, трехцветные обыграли сборную США со счетом 2:1.

Американцы уже на 4-й минуте открыли счет, отличился Крис Ричардс после передачи от Себастьяна Берхалтера.

Однако Мексика довольно быстро выровняла игру. На 27-й минуте Рауль Хименес реализовал передачу Марселя Руиса и сравнял счет (1:1).

Во втором тайме преимущество мексиканцев воплотилось в победный гол. На 78-й минуте Эдсон Альварес замкнул передачу от Хоана Васкеса (2:1).

Это уже 10-й титул Золотого кубка для сборной Мексики, которая остается самой успешной командой в истории турнира. У сборной США — 10 трофеев, Канада выиграла турнир один раз.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Финал. 7 июля, Хьюстон (США)

США – Мексика – 1:2 (1:1)

Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78

Сетка плей-офф

Фотогалерея