7 июля 2025 в 02:00 состоится финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 между сборными США и Мексики.

Матч будет принимать стадион NRG в Хьюстоне, который вмещает более 72 тысяч зрителей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная США выиграла группу D (9 очков), после чего прошла Коста-Рику в серии пенальти в четвертьфинале (2:2, пен. 4:3), а в полуфинале американцы одолели Гватемалу (2:1).

Мексика выиграла группу A (7 очков), а в плей-офф победила Саудовскую Аравию (2:0) и Гондурас (1:0).

Мексика является победителем турнира и имеет 9 титулов Золотого кубка, сборная США получила 7 трофеев.

США – Мексика. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн LIVE

Сетка плей-офф