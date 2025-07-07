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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
07.07.2025 02:00 – 5 1 : 0
Мексика
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07 июля 2025, 02:00 |
179
0

США – Мексика. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 июля в 02:00 финальный матч турнира в Хьюстоне

07 июля 2025, 02:00 |
179
0
США – Мексика. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июля 2025 в 02:00 состоится финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 между сборными США и Мексики.

Матч будет принимать стадион NRG в Хьюстоне, который вмещает более 72 тысяч зрителей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная США выиграла группу D (9 очков), после чего прошла Коста-Рику в серии пенальти в четвертьфинале (2:2, пен. 4:3), а в полуфинале американцы одолели Гватемалу (2:1).

Мексика выиграла группу A (7 очков), а в плей-офф победила Саудовскую Аравию (2:0) и Гондурас (1:0).

Мексика является победителем турнира и имеет 9 титулов Золотого кубка, сборная США получила 7 трофеев.

США – Мексика. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн LIVE

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События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Ричардс (США).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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