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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
07.07.2025 02:00 - : -
Мексика
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03 июля 2025, 16:22 | Обновлено 03 июля 2025, 16:45
69
0

США – Мексика. Прогноз и анонс на финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 7 июля в 02:00 по Киеву

03 июля 2025, 16:22 | Обновлено 03 июля 2025, 16:45
69
0
США – Мексика. Прогноз и анонс на финал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная США по футболу

В понедельник, 7 июля, состоится финал Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Мексики. По киевскому времени игра начнется в 02:00.

США

Неудачный отрезок перед турниром ставил под сомнение возможности США – поражения в полуфинале и матчи за 3-е место Лиги наций КОНКАКАФ против Панамы и Канады соответственно, а также проигрыши Турции и Швейцарии в товарищеских матчах питали мнения об ошибке назначения Маурисио Почеттино. Однако уже с самого начала Золотого кубка коллектив радовал своих болельщиков яркими победами – победы 5:0 над Тринидадом и Тобаго, 1:0 против Саудовской Аравии и 2:1 в игре с Гаити обеспечили штатам уверенное 1-е место группы и выход в плей-офф. В четвертьфинале янки противостояли Коста-Рике и смогли вырвать победу в серии пенальти, после ничьей 2:2 по истечении основного времени. В ½ США победили Гватемалу со счетом 2:1, забив все свои голы еще в стартовые 15 минут.

Мексика

В марте действующие обладатели Золотого кубка стали еще и победителями Лиги наций КОНКАКАФ, одолев в 1/2 Канаду, а в финале победив сборную Панамы. Перед турниром команда, как и США, сыграла товарищеские поединки с Турцией (минимально победила) и Швейцарией (проиграла 4:2). В 1-м туре группового этапа текущих соревнований Мексика обыграла 3:2 Доминиканской Республики, затем спокойно обыграла Суринам 2:0, а напоследок разыграла нулевую ничью с Коста-Рикой, этого было достаточно, чтобы занять 1-е место группы и выйти в плей-офф. В ¼ финала коллектива уже ждала Саудовская Аравия, которую трехцветные без проблем одолели и счетом 2:0. В 1/2 мексиканцам противостоял Гондурас, который они преодолели с минимальным счетом.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, коллективы сыграли между собой 5 поединков. У 2 из них победили США, еще у 1 одержать победу удалось Мексике, а дважды игра завершалась вничью.

Интересные факты

  • В последних 8 официальных играх Мексика одержала 7 побед. Единственная осечка – ничья с Коста-Рикой в 3-м туре турнира.
  • В этом году США забили 12 голов на Золотом кубке – лучший результат среди всех команд.
  • В последние 10 играх сборной США лишь трижды удавалось сохранить ворота сухими.

Возможные стартовые составы

США: Фрис – Арфстен, Рим, Ричардс, Фримен – де ла Торре, Адамс – Луна, Тильман, Берхалтер – Агьеман

Мексика: Малагон – Гарсия, Монтес, Васкес, Араухо – Руис, Альварес, Мора – Альварадо, Хименес, Вега

Прогноз

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок! Поставим на тотал меньше 2.5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
США
7 июля 2025 -
02:00
Мексика
Тотал меньше 2.5 1.54 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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