США – Мексика – 1:2. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор решающего матча главного турнира в Северной Америке
Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.
В финальном матче турнира, который состоялся в ночь на 7 июля на стадионе NRG в Хьюстоне, трехцветные обыграли сборную США со счетом 2:1.
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Американцы уже на 4-й минуте открыли счет, отличился Крис Ричардс после передачи от Себастьяна Берхалтера.
Однако Мексика довольно быстро выровняла игру. На 27-й минуте Рауль Хименес реализовал передачу Марселя Руиса и сравнял счет (1:1).
Во втором тайме преимущество мексиканцев воплотилось в победный гол. На 78-й минуте Эдсон Альварес замкнул передачу от Хоана Васкеса (2:1).
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Финал. 7 июля, Хьюстон (США)
США – Мексика – 1:2 (1:1)
Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78
Видео голов и обзор матча
События матча
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