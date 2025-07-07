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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
07.07.2025 02:00 – FT 1 : 2
Мексика
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07 июля 2025, 05:47 | Обновлено 07 июля 2025, 05:53
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США – Мексика – 1:2. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор решающего матча главного турнира в Северной Америке

07 июля 2025, 05:47 | Обновлено 07 июля 2025, 05:53
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США – Мексика – 1:2. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.

В финальном матче турнира, который состоялся в ночь на 7 июля на стадионе NRG в Хьюстоне, трехцветные обыграли сборную США со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Американцы уже на 4-й минуте открыли счет, отличился Крис Ричардс после передачи от Себастьяна Берхалтера.

Однако Мексика довольно быстро выровняла игру. На 27-й минуте Рауль Хименес реализовал передачу Марселя Руиса и сравнял счет (1:1).

Во втором тайме преимущество мексиканцев воплотилось в победный гол. На 78-й минуте Эдсон Альварес замкнул передачу от Хоана Васкеса (2:1).

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Финал. 7 июля, Хьюстон (США)

США – Мексика – 1:2 (1:1)

Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Мексика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Мексика).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Ричардс (США).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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