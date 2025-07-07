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07 июля 2025, 05:59 | Обновлено 07 июля 2025, 06:14
233
0

Историческая таблица. Мексика и США: у кого сколько трофеев Золотого кубка

Сборная Мексики стала победителем турнира в 10-й раз

07 июля 2025, 05:59 | Обновлено 07 июля 2025, 06:14
233
0
Историческая таблица. Мексика и США: у кого сколько трофеев Золотого кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 в 10-й раз

В финальном матче турнира, который состоялся в ночь на 7 июля на стадионе NRG в Хьюстоне, трехцветные обыграли сборную США со счетом 2:1.

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Американцы уже на 4-й минуте открыли счет, отличился Крис Ричардс после передачи от Себастьяна Берхалтера. Однако Мексика довольно быстро выровняла игру. На 27-й минуте Рауль Хименес реализовал передачу Марселя Руиса и сравнял счет (1:1). Во втором тайме преимущество мексиканцев воплотилось в победный гол. На 78-й минуте Эдсон Альварес замкнул передачу от Хоана Васкеса (2:1).

Это уже 10-й титул Золотого кубка для сборной Мексики, которая остается самой успешной командой в истории турнира. У сборной США — 10 трофеев, Канада выиграла турнир один раз.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Финал. 7 июля, Хьюстон (США)

США – Мексика – 1:2 (1:1)

Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78

Историческая таблица. Все финалы Золотого кубка КОНКАКАФ

Количество выступлений в финалах по странам

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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