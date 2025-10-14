ФОТО. У одноклубника Зинченко могут усыпить собаку. Он просто «забыл»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 04:08 | Обновлено 14 октября 2025, 07:09
Морган Гиббс-Уайт рискует жизнью своего пса Харло

Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Гиббс-Уайт

Футболист «Ноттингем Форест» и сборной Англии Морган Гиббс-Уайт оштрафован за то, что не зарегистрировал свою собаку породы XL Bully, как требует закон.

25-летний игрок, оцененный в £60 миллионов, не успел подать документы на питомца по кличке Харло, заявив через адвоката, что просто «забыл» из-за занятости. Суд обязал его зарегистрировать собаку до 12 декабря, иначе животное будет усыплено.

Адвокат подчеркнул, что Гиббс-Уайт уже выполнил все другие условия содержания: собака чипирована, кастрирована, в наморднике и на поводке. Суд также взыскал с футболиста £284 судебных расходов.

Игрок живет с невестой Бритни Де Вильерс и двумя детьми в доме стоимостью £700 000. Этим летом он отказался от перехода в «Тоттенхэм» и продлил контракт с «Форест» до 2028 года с зарплатой около £150 000 в неделю.

Порода XL Bully была запрещена в Великобритании после серии нападений, и владельцы обязаны регистрировать собак, чтобы избежать их конфискации.

фото lifestyle Морган Гиббс-Уайт Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
