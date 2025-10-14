Автор гола в ворота Азербайджана стал лучшим игроком месяца в Лиге 1

Полузащитник французского «Ланса» Флориан Товен признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября. Футболист за прошедший месяц провел три поединка, в которых отличился одним голом.

32-летний Товен после возвращения во Францию ​​сразу завоевал место в стартовом составе и стал ключевым игроком. Также Флориан получил вызов в сборную на матчи квалификации к ЧМ-2026.

Француз в голосовании за награду лучшего игрока сентября обошел Ромена Дель Кастильо, играющего за «Брест» и Витинью из «ПСЖ». Флориан Товен уже получал подобные награды, когда еще выступал за «Марсель».

«Ланс» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав в общей сложности 13 очков. Следующая игра команды состоится 19 октября против футбольного клуба «Париж».

Стоит отметить, что Товен забил гол в ворота Азербайджана и помог сборной Франции одержать разгромную победу со счетом 3:0 в квалификации ЧМ-2026.