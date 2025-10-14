Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины объявила состав на матчи со Словакией и Румынией
Товарищеские матчи
14 октября 2025, 01:45 | Обновлено 14 октября 2025, 02:25
187
0

Женская сборная Украины объявила состав на матчи со Словакией и Румынией

Владимир Пятенко вызвал на сборы 24 футболистки

14 октября 2025, 01:45 | Обновлено 14 октября 2025, 02:25
187
0
Женская сборная Украины объявила состав на матчи со Словакией и Румынией
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена 24 футболисток, вызванных для участия в товарищеских матчах с командами Словакии и Румынии.

Впервые вызов в национальную сборную получили две игроки – Светлана Когут и Алина Савка.

Матч между сборными Словакии и Украины состоится 25 октября в городке Сенец на одноименном стадионе, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Поединок между сборными Румынии и Украины пройдет 28 октября в Бухаресте на стадионе «Конкордия Кяжна», начало – в 17:30 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины:

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Нант», Франция).

Защитники: Соломия Купяк («Колос» Ковалевка), Екатерина Корсун, Алина Савка, Ирина Котяш, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Яна Котик, Ольга Басанская (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Диана Семкив, Светлана Когут (обе – «Колос» Ковалевка), Натия Панцулая («Систерс» Одесса), Анна Петрик, Виктория Гирин, Лидия Заборовец (все – «Металлист 1925» Харьков), Виктория Радионова («Ворскла» Полтава), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура», Словения).

Нападающие: Елизавета Молодюк («Металлист 1925» Харьков), Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глушенко («Лилль», Франция).

По теме:
Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Александрией
Игорь КОГУТ: «Этот спарринг пойдет нам в плюс»
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии
женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи женская сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Словакия - Украина Владимир Пятенко заявка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 03:50 0
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 13 октября 2025, 23:59 15
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 10:05
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05
Снукер
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 4
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 14
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем