Женская сборная Украины объявила состав на матчи со Словакией и Румынией

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена 24 футболисток, вызванных для участия в товарищеских матчах с командами Словакии и Румынии.

Впервые вызов в национальную сборную получили две игроки – Светлана Когут и Алина Савка.

Матч между сборными Словакии и Украины состоится 25 октября в городке Сенец на одноименном стадионе, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Поединок между сборными Румынии и Украины пройдет 28 октября в Бухаресте на стадионе «Конкордия Кяжна», начало – в 17:30 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины:

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Нант», Франция).

Защитники: Соломия Купяк («Колос» Ковалевка), Екатерина Корсун, Алина Савка, Ирина Котяш, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Яна Котик, Ольга Басанская (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Диана Семкив, Светлана Когут (обе – «Колос» Ковалевка), Натия Панцулая («Систерс» Одесса), Анна Петрик, Виктория Гирин, Лидия Заборовец (все – «Металлист 1925» Харьков), Виктория Радионова («Ворскла» Полтава), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура», Словения).

Нападающие: Елизавета Молодюк («Металлист 1925» Харьков), Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глушенко («Лилль», Франция).