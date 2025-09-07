Женская сборная Украины определилась с соперником для товарищеского матча

Украинская ассоциация футбола и Румынская футбольная федерация достигли соглашения о проведении товарищеского матча между женскими сборными Украины и Румынии, который состоится 28 октября в Бухаресте на стадионе «Конкордия Чиайна».

Информация о времени проведения матча, а также детали продажи билетов будут сообщены позднее.

Напомним, что в последнем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в Лиге B и сумела по итогам кампании подняться в Лигу A. С четырьмя победами, одной ничьей и одним поражением сине-желтые набрали 13 очков, сравнявшись по этому показателю с Чехией, но имея преимущество в очных встречах. В эту же группу входили Хорватия и Албания.

После выхода в Лигу A украинки этой осенью проведут исключительно товарищеские матчи, а своих соперников в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года узнают после жеребьевки, которая состоится 4 ноября. Квалификация на мундиаль начнется в феврале и продлится до конца 2026 года.