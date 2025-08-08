Сборная УКРАИНЫ08 августа 2025, 04:43 | Обновлено 08 августа 2025, 04:56
26
0
Женская сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Обновлен рейтинг ФИФА сине-желтые занимают 34-е место
26
0
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Украинская команда поднялась на одну позицию и занимает 34-е место, имея в своем активе 1633,46 балла.
Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-й строчке.
В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, США и Швеция.
После публикации в прошлом рейтинге украинская команда провела контрольный матч против Польши (0:4).
Рейтинг ФИФА для женских сборных
