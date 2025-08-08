Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 августа 2025, 04:43 | Обновлено 08 августа 2025, 04:56
Женская сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Обновлен рейтинг ФИФА сине-желтые занимают 34-е место

УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Украинская команда поднялась на одну позицию и занимает 34-е место, имея в своем активе 1633,46 балла.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-й строчке.

В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, США и Швеция.

После публикации в прошлом рейтинге украинская команда провела контрольный матч против Польши (0:4).

Рейтинг ФИФА для женских сборных

рейтинг ФИФА женская сборная Украины по футболу женская сборная Испании по футболу женская сборная США по футболу женская сборная Швеции по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
