Женская сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Украинская команда поднялась на одну позицию и занимает 34-е место, имея в своем активе 1633,46 балла.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-й строчке.

В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, США и Швеция.

После публикации в прошлом рейтинге украинская команда провела контрольный матч против Польши (0:4).

Рейтинг ФИФА для женских сборных