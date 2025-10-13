Формат Лиги чемпионов изменится с сезона 2027/28

В Лиге чемпионов будет новый формат, который будет действовать с сезона 2027/28. Согласно нововведению, стартовый матч сезона пройдет отдельно во вторник вечером на стадионе действующего чемпиона.

Остальные матчи открытия группового этапа состоятся в среду и четверг, что является частью усилий по повышению видимости всех клубов-участников.

Об этом объявила UC3, совместное предприятие UEFA и European Football Clubs, в рамках тендера на медиаправа для пяти крупнейших рынков Европы – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании – на период 2027–2033 гг.

Такой формат старта соревнований уже несколько лет используется в немецкой Бундеслиге и в Соединенных Штатах.

В немецком футболе Бундеслига проводит первый матч сезона как отдельную игру с участием действующего чемпиона в пятницу с 2002 года.

NFL в США всегда начинает новый сезон матчем с участием действующего чемпиона Супербоула в четверг вечером, а обладатели Кубка Стэнли, «Флорида Пантерс», открыли новый сезон NHL на прошлой неделе. В будущем сезоне NBA начнется матчем действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер» против «Хьюстон Рокетс».