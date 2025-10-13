Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Формат Лиги чемпионов изменится с сезона 2027/28
Лига чемпионов
13 октября 2025, 21:31 | Обновлено 13 октября 2025, 21:59
Формат Лиги чемпионов изменится с сезона 2027/28

Лиговый этап турнира откроет 1 матч во вторник с участием действующего чемпиона

Формат Лиги чемпионов изменится с сезона 2027/28
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиге чемпионов будет новый формат, который будет действовать с сезона 2027/28. Согласно нововведению, стартовый матч сезона пройдет отдельно во вторник вечером на стадионе действующего чемпиона.

Остальные матчи открытия группового этапа состоятся в среду и четверг, что является частью усилий по повышению видимости всех клубов-участников.

Об этом объявила UC3, совместное предприятие UEFA и European Football Clubs, в рамках тендера на медиаправа для пяти крупнейших рынков Европы – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании – на период 2027–2033 гг.

Такой формат старта соревнований уже несколько лет используется в немецкой Бундеслиге и в Соединенных Штатах.

В немецком футболе Бундеслига проводит первый матч сезона как отдельную игру с участием действующего чемпиона в пятницу с 2002 года.

NFL в США всегда начинает новый сезон матчем с участием действующего чемпиона Супербоула в четверг вечером, а обладатели Кубка Стэнли, «Флорида Пантерс», открыли новый сезон NHL на прошлой неделе. В будущем сезоне NBA начнется матчем действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер» против «Хьюстон Рокетс».

Лига чемпионов
Иван Чирко Источник: The Athletic
