ФИФА готовит запрет на проведение матчей чемпионата в другой стране

По информации британских СМИ, ФИФА недовольна ситуацией с организацией матчей национальных чемпионатов в другой стране.

Недавно стало известно, что матч Ла Лиги Вильярреал – Барселона пройдет в США, а игра Серии A Милан – Комо состоится в Австралии.

УЕФА разрешила оба матча, но отметила, что выступает против такой практики, но не имеет законодательных аргументов для запрета, потому что правила ФИФА слишком размытые.

Сообщается, что ФИФА планирует изменить законодательство и запретить такие матчи.

В организации считают, что игры национального чемпионата ценные именно тем, что проводятся в своей стране.