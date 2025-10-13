ФИФА готовит запрет на проведение матчей чемпионата в другой стране
Практика может оказаться под запретом
По информации британских СМИ, ФИФА недовольна ситуацией с организацией матчей национальных чемпионатов в другой стране.
Недавно стало известно, что матч Ла Лиги Вильярреал – Барселона пройдет в США, а игра Серии A Милан – Комо состоится в Австралии.
УЕФА разрешила оба матча, но отметила, что выступает против такой практики, но не имеет законодательных аргументов для запрета, потому что правила ФИФА слишком размытые.
Сообщается, что ФИФА планирует изменить законодательство и запретить такие матчи.
В организации считают, что игры национального чемпионата ценные именно тем, что проводятся в своей стране.
