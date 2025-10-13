Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФИФА готовит запрет на проведение матчей чемпионата в другой стране
13 октября 2025, 16:59 | Обновлено 13 октября 2025, 17:11
Практика может оказаться под запретом

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, ФИФА недовольна ситуацией с организацией матчей национальных чемпионатов в другой стране.

Недавно стало известно, что матч Ла Лиги Вильярреал – Барселона пройдет в США, а игра Серии A Милан – Комо состоится в Австралии.

УЕФА разрешила оба матча, но отметила, что выступает против такой практики, но не имеет законодательных аргументов для запрета, потому что правила ФИФА слишком размытые.

Сообщается, что ФИФА планирует изменить законодательство и запретить такие матчи.

В организации считают, что игры национального чемпионата ценные именно тем, что проводятся в своей стране.

Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Guardian
Комментарии 1
_ Moore
хтось колись хотів проводити матчі УПЛ на лаптєстані.... кроти, не пригадуєте, що це були за гади?
