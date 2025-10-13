Немецкий специалист Юрген Клопп высказался о полузащитнике «Ливерпуля» Флориане Вирце:

«Его качества настолько выдающиеся, что дискуссии вокруг него немного преувеличены»

«Ливерпуль» только что проиграл три матча подряд, что необычно. Но в жизни это тоже нормально. И именно поэтому там обсуждаются такие вещи.

«Теперь я достаточно долго нахожусь в центре таких дискуссий и могу сказать: ничто не может интересовать людей там меньше, чем публичные дискуссии.

Вирц – талант, который появляется раз в столетие, и в какой-то момент он снова продемонстрирует это в каждом матче, как он делал это в Леверкузене».

В текущем сезоне Флориан Вирц провел десять матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей.

Ранее Юрген Клопп высказался о Нагельсманне и сборной Германии.