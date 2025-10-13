Клопп высказался о Нагельсманне и сборной Германии

Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал выступление сборной Германии под руководством Юлиана Нагельсманна.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» положительно оценил своего коллегу и его подопечных.

«У Бундестим все будет отлично. Нагельсманн – хороший специалист, у него в команде собраны исключительные футболисты», – передает слова Клоппа N-TV.

Ближайшую встречу в отборочном раунде чемпионата мира 2026 года немецкая команда проведет против национальной команды Северной Ирландии. Матч состоится в Белфасте в понедельник, 13 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Клопп приостановил тренерскую деятельность после девятилетней работы в «Ливерпуле». Под его руководством «красные» выиграли 8 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. На данный момент он является глобальным директором по футболу в Red Bull. Специалист отвечает за стратегическое руководство футбольными клубами в данной системе.

В начале октября 2025 года Клопп заявил в социальных сетях, что решил попрощаться с карьерой тренера.