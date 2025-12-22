Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Этому тренеру нет равных. Самый влиятельный наставник»
Другие новости
22 декабря 2025, 02:32 |
98
0

Юрген КЛОПП: «Этому тренеру нет равных. Самый влиятельный наставник»

Немец похвалил Кройфа

22 декабря 2025, 02:32 |
98
0
Юрген КЛОПП: «Этому тренеру нет равных. Самый влиятельный наставник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп высоко оценил вклад Йохана Кройфа в развитие футбола, оставив эмоциональную прямую цитату о легендарном нидерландском коуче.

«Йохан Кройф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол и как его понимал, не имеет себе равных», – заявил Юрген Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

По теме:
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков
Клопп выступил с требованием: возглавит Реал, если будет два трансфера
Громкие имена. Названо два основных претендента на замену Алонсо в Реале
Юрген Клопп Йохан Кройф
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Футбол | 21 декабря 2025, 11:10 10
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба

Кирилл Дигтярь может присоединиться к клубу УПЛ

Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Футбол | 22 декабря 2025, 02:12 0
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?

Виталию и партнерам не удалось остановить лондонскую команду

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Футбол | 21.12.2025, 18:31
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 5
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем