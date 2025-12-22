Юрген КЛОПП: «Этому тренеру нет равных. Самый влиятельный наставник»

Бывший тренер «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп высоко оценил вклад Йохана Кройфа в развитие футбола, оставив эмоциональную прямую цитату о легендарном нидерландском коуче.

«Йохан Кройф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол и как его понимал, не имеет себе равных», – заявил Юрген Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.