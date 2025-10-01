Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитый немецкий тренер и чемпион Англии решил завершить карьеру
Другие новости
01 октября 2025, 13:19 |
466
0

Именитый немецкий тренер и чемпион Англии решил завершить карьеру

Юрген Клопп сообщил в социальных сетях, что прощается с тренерской работой

01 октября 2025, 13:19 |
466
0
Именитый немецкий тренер и чемпион Англии решил завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Именитый немецкий специалист Юрген Клопп решил попрощаться с карьерой тренера в возрасте 58 лет – об этом он написал в своих социальных сетях.

«Навсегда... Прощай тренерская профессия! Буду наслаждаться личной свободой, которой у меня не было последние 25 лет. Спасибо за понимание», – написал тренер.

Ранее Клопп неоднократно признавался, что не горит желанием возвращаться в клубный футбол. В своей карьере немецкий специалист тренировал «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и английский «Ливерпуль».

Во главе дортмундского клуба становился чемпионом, обладателе Кубка и Суперкубка Германии. В Англии завоевал чемпионство, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок, выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Покинул Премьер-лигу в 2024 году после того, как провел с «мерсисайдцами» девять лет.

Клоп трижды становился лучшим тренером Германии, неоднократно признавался лучшим наставником мира по версии различных авторитетных изданий, награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

По теме:
Муж Свитолиной Монфис сообщил, когда завершит профессиональную карьеру
Нико КОВАЧ: «Мы должны быть командой, которая будет диктовать игру»
Боруссия Дортмунд – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Юрген Клопп завершение карьеры Ливерпуль Майнц Боруссия Дортмунд
Николай Титюк Источник: Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01 октября 2025, 02:45 5
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»
Футбол | 01.10.2025, 12:46
Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»
Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30.09.2025, 22:37
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем