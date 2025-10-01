Именитый немецкий тренер и чемпион Англии решил завершить карьеру
Юрген Клопп сообщил в социальных сетях, что прощается с тренерской работой
Именитый немецкий специалист Юрген Клопп решил попрощаться с карьерой тренера в возрасте 58 лет – об этом он написал в своих социальных сетях.
«Навсегда... Прощай тренерская профессия! Буду наслаждаться личной свободой, которой у меня не было последние 25 лет. Спасибо за понимание», – написал тренер.
Ранее Клопп неоднократно признавался, что не горит желанием возвращаться в клубный футбол. В своей карьере немецкий специалист тренировал «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и английский «Ливерпуль».
Во главе дортмундского клуба становился чемпионом, обладателе Кубка и Суперкубка Германии. В Англии завоевал чемпионство, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок, выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Покинул Премьер-лигу в 2024 году после того, как провел с «мерсисайдцами» девять лет.
Клоп трижды становился лучшим тренером Германии, неоднократно признавался лучшим наставником мира по версии различных авторитетных изданий, награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
