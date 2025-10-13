Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я снова буду тренером». Зидан назвал две команды, где хочет работать
Италия
13 октября 2025, 14:59 | Обновлено 13 октября 2025, 15:35
1064
1

Ювентус и сборная Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан покинул мадридскую команду в 2021 году и с того времени не работает наставником, однако планирует сделать это в ближайшее время.

«Я точно вернусь к работе тренером. Ювентус? До сих пор не знаю, почему это все еще не случилось. Этот клуб многое мне дал в карьере. Возможно, в будущем у нас все получится».

«И, конечно, еще одна цель – тренировать сборную Франции», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам завершит работу со сборной Франции после ЧМ-2026 и его заменит Зидан.

По теме:
Спортивный директор клуба УПЛ прошел стажировку в Ювентусе
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ-2026: Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации
Зинедин Зидан сборная Франции по футболу Ювентус
Иван Зинченко
Mark4854590
Всі очікують Зідана на чолі збірної Франції. І в нього буде великий кредит довіри.
