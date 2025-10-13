«Я снова буду тренером». Зидан назвал две команды, где хочет работать
Ювентус и сборная Франции
Экс-тренер Реала Зинедин Зидан покинул мадридскую команду в 2021 году и с того времени не работает наставником, однако планирует сделать это в ближайшее время.
«Я точно вернусь к работе тренером. Ювентус? До сих пор не знаю, почему это все еще не случилось. Этот клуб многое мне дал в карьере. Возможно, в будущем у нас все получится».
«И, конечно, еще одна цель – тренировать сборную Франции», – сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что Дидье Дешам завершит работу со сборной Франции после ЧМ-2026 и его заменит Зидан.
