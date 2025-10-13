Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук назвал точный счет матча Украина – Азербайджан: «Нас устроит»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 09:28 |
466
0

Григорчук назвал точный счет матча Украина – Азербайджан: «Нас устроит»

Специалист заявил, что «сине-желтых» устроит и минимальная победа

13 октября 2025, 09:28 |
466
0
Григорчук назвал точный счет матча Украина – Азербайджан: «Нас устроит»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук спрогнозировал точный счет матча Украина – Азербайджан в четвертом туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

– И напоследок сегодняшней беседы: прогноз на игру Украина – Азербайджан от Романа Григорчука.

– Верю, что Украина победит, а с каким счетом… Но как-то я об этом и не думал, какая разница – с каким счетом? Пусть победят 1:0, нас это устроит, – сказал Роман.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

По теме:
Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»
Букмекеры назвали фаворита игры Украина – Азербайджан
Рональд КУМАН: «Он хочет играть, но для него будет хорошо отдохнуть»
Роман Григорчук сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Футбол | 12 октября 2025, 12:55 1
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер

Егор Ярмолюк восстановился от травмы

Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12 октября 2025, 15:17 11
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену

Христосу Контису дали время с «зелеными»

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Футбол | 13.10.2025, 07:56
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2. Четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
Футбол | 13.10.2025, 06:47
Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2. Четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2. Четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 5
Другие виды
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
11.10.2025, 09:48 102
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
11.10.2025, 23:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем