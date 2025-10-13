Григорчук назвал точный счет матча Украина – Азербайджан: «Нас устроит»

Известный украинский тренер Роман Григорчук спрогнозировал точный счет матча Украина – Азербайджан в четвертом туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

– И напоследок сегодняшней беседы: прогноз на игру Украина – Азербайджан от Романа Григорчука.

– Верю, что Украина победит, а с каким счетом… Но как-то я об этом и не думал, какая разница – с каким счетом? Пусть победят 1:0, нас это устроит, – сказал Роман.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей