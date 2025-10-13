Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Букмекеры назвали фаворита игры Украина – Азербайджан
Чемпионат мира
13 октября 2025, 08:50 |
Матч состоится 13 октября в 21:45

УАФ

В понедельник, 13 октября 2025 года, состоится матч 4-го тура отбора к чемпионату мира между национальными сборными Украины и Азербайджана.

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу Украины составляет 1.21, поэтому сине-желтые считаются фаворитами встречи. Ничья оценивается в 7.00, а на победу Азербайджана дают аж 13.50.

Поединок состоится в Кракове на стадионе «МКС Краковия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»
Рональд КУМАН: «Он хочет играть, но для него будет хорошо отдохнуть»
Исландия – Франция. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
букмекеры сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу котировки букмекеров азарт сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
