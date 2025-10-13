Букмекеры назвали фаворита игры Украина – Азербайджан
Матч состоится 13 октября в 21:45
В понедельник, 13 октября 2025 года, состоится матч 4-го тура отбора к чемпионату мира между национальными сборными Украины и Азербайджана.
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу Украины составляет 1.21, поэтому сине-желтые считаются фаворитами встречи. Ничья оценивается в 7.00, а на победу Азербайджана дают аж 13.50.
Поединок состоится в Кракове на стадионе «МКС Краковия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
