Зинедин ЗИДАН: «В нем есть что-то особенное. Он – один из лучших в футболе»

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан похвалил известного итальянского экс-нападающего «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

«Алессандро Дель Пьеро? Очень классный форвард. Один из лучших, которых я видел в футболе. Мне посчастливилось провести несколько лет с ним и многими другими топовыми игроками, такими как Падовано, Виери, Бокшич. У Дель Пьеро было что-то особенное», – отметил Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.