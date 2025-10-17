Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинедин ЗИДАН: «В нем есть что-то особенное. Он – один из лучших в футболе»
Италия
17 октября 2025, 23:23 |
Француз похвалил Алессандро Дель Пьеро

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан похвалил известного итальянского экс-нападающего «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

«Алессандро Дель Пьеро? Очень классный форвард. Один из лучших, которых я видел в футболе. Мне посчастливилось провести несколько лет с ним и многими другими топовыми игроками, такими как Падовано, Виери, Бокшич. У Дель Пьеро было что-то особенное», – отметил Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Алессандро Дель Пьеро Зинедин Зидан Ювентус
Дмитрий Олейник Источник: Tuttomercatoweb
