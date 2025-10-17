Зинедин ЗИДАН: «В нем есть что-то особенное. Он – один из лучших в футболе»
Француз похвалил Алессандро Дель Пьеро
Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан похвалил известного итальянского экс-нападающего «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
«Алессандро Дель Пьеро? Очень классный форвард. Один из лучших, которых я видел в футболе. Мне посчастливилось провести несколько лет с ним и многими другими топовыми игроками, такими как Падовано, Виери, Бокшич. У Дель Пьеро было что-то особенное», – отметил Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Орлы на выезде играют против команды Шавеш в матче 1/32 финала
Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче