Йожеф Сабо назвал футболиста, который усилит сборную Украины
Эксперт выделил Егора Ярмолюка
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возвращение полузащитника Егора Ярмолюка после травмы перед матчем с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира:
– Вы упомянули о средней линии, куда после травмы возвращается Егор Ярмолюк. Это усиление?
– Да. Хотя бы потому, что он представитель Английской Премьер-лиги. Хотя в сборной Украины в центре поля нет игрока, который бы выделялся лидерскими качествами. Был Ярмоленко, но годы берут свое, ему пора заканчивать.
Ранее Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан.
