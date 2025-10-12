Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 21:42 | Обновлено 12 октября 2025, 21:43
Йожеф Сабо назвал футболиста, который усилит сборную Украины

Эксперт выделил Егора Ярмолюка

Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возвращение полузащитника Егора Ярмолюка после травмы перед матчем с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира:

– Вы упомянули о средней линии, куда после травмы возвращается Егор Ярмолюк. Это усиление?

– Да. Хотя бы потому, что он представитель Английской Премьер-лиги. Хотя в сборной Украины в центре поля нет игрока, который бы выделялся лидерскими качествами. Был Ярмоленко, но годы берут свое, ему пора заканчивать.

Ранее Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан.

Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Малиновський вчора продемонстрував, Зінченко регулярно демонструє. Обидва гравці центру поля. Ярмола нажаль вже роки 3 як не лідер для збірної, а Ярмолюк попри свої шалені якості поки що не гравець який здатен за собою повести, принаймні в ігровому плані, але і для лідерства в роздягальні малувато авторитету
