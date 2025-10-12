Йожеф Сабо назвал футболиста, который усилит сборную Украины

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возвращение полузащитника Егора Ярмолюка после травмы перед матчем с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира:

– Вы упомянули о средней линии, куда после травмы возвращается Егор Ярмолюк. Это усиление?

– Да. Хотя бы потому, что он представитель Английской Премьер-лиги. Хотя в сборной Украины в центре поля нет игрока, который бы выделялся лидерскими качествами. Был Ярмоленко, но годы берут свое, ему пора заканчивать.

