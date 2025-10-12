Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Эксперт ожидает победы команды Реброва со счетом 3:0
Известный эксперт Йожеф Сабо дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана:
– Тогда снова попробуйте спрогнозировать результат матча Украина – Азербайджан?
– 3:0.
– Оптимистично.
– Я хочу спокойно смотреть поединок, чтобы меньше нервничать (смеется).
Матч квалификации чемпионата мира между Украиной и Азербайджаном состоится 13 октября в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины.
