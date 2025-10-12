Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 21:20 | Обновлено 12 октября 2025, 21:32
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан

Эксперт ожидает победы команды Реброва со счетом 3:0

Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Йожеф Сабо

Известный эксперт Йожеф Сабо дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана:

– Тогда снова попробуйте спрогнозировать результат матча Украина – Азербайджан?

– 3:0.

– Оптимистично.

– Я хочу спокойно смотреть поединок, чтобы меньше нервничать (смеется).

Матч квалификации чемпионата мира между Украиной и Азербайджаном состоится 13 октября в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины.

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
