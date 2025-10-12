Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан

Известный эксперт Йожеф Сабо дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана:

– Тогда снова попробуйте спрогнозировать результат матча Украина – Азербайджан?

– 3:0.

– Оптимистично.

– Я хочу спокойно смотреть поединок, чтобы меньше нервничать (смеется).

Матч квалификации чемпионата мира между Украиной и Азербайджаном состоится 13 октября в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

