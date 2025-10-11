Сборная УКРАИНЫ11 октября 2025, 07:05 |
659
0
Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины
Йожеф больше не видит Ярмоленко в главной команде страны
11 октября 2025, 07:05 |
659
0
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо посоветовал Андрею Ярмоленко завершить карьеру в сборной Украины.
«Ярмоленко я уважаю, он много сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играя стоя он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру», – сказал Сабо.
Ранее легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему в Динамо произошел конфликт между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.
