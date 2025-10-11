Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо посоветовал Андрею Ярмоленко завершить карьеру в сборной Украины.

«Ярмоленко я уважаю, он много сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играя стоя он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру», – сказал Сабо.

