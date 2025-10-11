Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 07:05 |
659
0

Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины

Йожеф больше не видит Ярмоленко в главной команде страны

11 октября 2025, 07:05 |
659
0
Сабо назвал футболиста, которому нужно навсегда уйти из сборной Украины
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо посоветовал Андрею Ярмоленко завершить карьеру в сборной Украины.

«Ярмоленко я уважаю, он много сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играя стоя он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру», – сказал Сабо.

Ранее легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему в Динамо произошел конфликт между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.

По теме:
Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
РЕБРОВ: Если б не было результата? Такое общество, такое восприятие сборной
Безумная реализация: Украина отгрузила Исландии пять голов при xG 0.62
Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Динамо Киев сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11 октября 2025, 00:07 7
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии

Тренер прокомментировал триумф «сине-желтых»

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 8
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Ребров услышал вердикт о своем будущем в сборной Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:42
Ребров услышал вердикт о своем будущем в сборной Украины
Ребров услышал вердикт о своем будущем в сборной Украины
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11.10.2025, 00:25
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 17
Хоккей
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 234
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем