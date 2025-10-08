Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

«Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, которые за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения», – отметил Сабо.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.