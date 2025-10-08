Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Тренер – о неприятной ситуации в киевском клубе
Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.
«Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, которые за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения», – отметил Сабо.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.
Це ж класика, як тільки Динамо притормозило, достаємо нафталін з шафи)))).
Спорт.юа зважайте на вік діда, поки не пізно треба шукати нові обличчя опозиції Динамо.
Хачеріді є, Кравець вони молодші.
Є Саленко.
А ще треба щось нове, про Бленуце дуже швидко приїлось, про Сашо і Ярмолу починає також.
Тут між Шахтарем та Динамо 1 бал.
Якщо ви не встигнете Динамо знову чемпіоном стане, воно вам треба?))))