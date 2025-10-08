Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 05:54 | Обновлено 08 октября 2025, 07:12
4

Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Тренер – о неприятной ситуации в киевском клубе

08 октября 2025, 05:54 | Обновлено 08 октября 2025, 07:12
4 Comments
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

«Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, которые за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения», – отметил Сабо.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Умник
Йожеф зажигає на спорт.юа.))))).
Це ж класика, як тільки Динамо притормозило, достаємо нафталін з шафи)))).
Спорт.юа зважайте на вік діда, поки не пізно треба шукати нові обличчя опозиції Динамо.
Хачеріді є, Кравець вони молодші.
Є Саленко.
А ще треба щось нове, про Бленуце дуже швидко приїлось, про Сашо і Ярмолу починає також.
Тут між Шахтарем та Динамо 1 бал.
Якщо ви не встигнете Динамо знову чемпіоном стане, воно вам треба?))))
Ответить
+1
Перець
Ну версія так собі 
Ответить
+1
Gargantua
конфликт похоже действительно есть, и обусловлен он тем, что Ярмоленко просто сильно сдал. Похоже для него это уже финиш. Шовковский начал ему меньше доверять, а Ярмоленко винит в этом тренера. Через это многие проходят и большинство потом со временем понимают правоту тренера.
Ответить
0
sania
Як в воду дивився. Наступний "опус" від Леона про відставку
Ответить
0
