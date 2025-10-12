ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером

Легендарный футболист и экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан впервые официально заявил, что настроен возобновить карьеру тренера.

«Конечно, я вернусь к работе главным тренером, это мой план. Мое желание когда-нибудь стать главным тренером сборной Франции», — сказал Зидан.

Зидан является главным фаворитом на замену Дидье Дешама в сборной Франции после завершения чемпионата мира по футболу 2026.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.