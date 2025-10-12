12 октября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Нидерландов и Финляндии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда еще при ван Гале смогла полноценно, уверенным выступлением на прошлом мундиале, вернуться в число футбольных грандов. А на прошлогоднем Евро, уже при Кумане, добрались до полуфинала. Ну, а в Лиге Наций получилось выйти из группы, после чего в марте была два ничьи с самой Испанией - та отправилась дальше только в серии пенальти.

В нынешней группе голландцы рассматриваются как безусловный фаворит. Да, была осечка, но только одна, с поляками дома летом. Остальные поединки приносили победы, как правило, достаточно уверенные и легкие, хотя, например, в сентябре выдали 3:2. Но в прошлом туре, в марте, на Мальте хозяева сами помогли гранду, привезя пару пенальти, что были реализованы Гакпо. В итоге же гости и вовсе выиграли 4:0.

Финляндия

Сборная смогла дебютировать на Евро-2020, причем пробивались туда напрямую, через классическую квалификацию. То был пик того коллектива, что был собран Канервой. Повторить его не получилось, а прошлой осенью спад принес полный провал, когда проиграли все без исключения поединки, как фавориту, Англии, так и Ирландии с Грецией.

В итоге в 2025-м году на пост позвали Якоба Фрииса. Но у него получаются с новыми подопечными только эпизодические успехи. Особняком стоит, конечно, победа над поляками - та, впрочем, взяла потом реванш. Справились и на Мальте, пусть и с минимальным счетом, 1:0, а вот с Литвой была ничья. В прошлом туре, принимая этого же соперника, финны пропустили первыми. Но сумели после перерыва выдать мощный отрезок, когда за семь минут забили дважды и выиграли в волевом стиле, 2:1.

Статистика личных встреч

Всего сборные сыграли одиннадцать раз. И только однажды, в 1991-м году, финны удержали ничью с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хотя бы какие-то шансы для гостей. Депай и компания дома выиграют с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,82).