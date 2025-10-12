Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
12.10.2025 19:00 – FT 4 : 0
Финляндия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 20:58 | Обновлено 12 октября 2025, 21:07
226
0

Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ

Оранжевые имеют в группе 16 очков из 18 возможных

12 октября 2025, 20:58 | Обновлено 12 октября 2025, 21:07
226
0
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября в Амстердаме состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Финляндии. Подопечные Луи ван Гала разгромили гостей со счетом 4:0.

В первом тайме полностью доминировали хозяева поля. На 8-й минуте счет открыл Донниелл Мален, получив передачу от Мемфиса Депая. На 17-й минуте Вирджил ван Дейк удвоил преимущество после еще одной передачи Депая. Третий гол в первом тайме оформил сам Депай с пенальти на 38-й минуте, на его счету гол и два ассиста.

Во втором тайме Нидерланды продолжили атаковать. Точку в матче на 84-й минуте поставил Коди Гакпо после передачи Хави Симонса.

Оранжевые имеют в группе 16 очков из 18 возможных и приблизились к получению путевки на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Амстердам

Нидерланды – Финляндия – 4:0

Голы: Мален, 8, Ван Дейк, 17, Депай, 38 (пен), Гакпо, 84

Турнирная таблица

Фотогалерея

По теме:
Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Финляндии по футболу Дониелл Мален Мемфис Депай Вирджил ван Дейк Коди Гакпо Хави Симонс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12 октября 2025, 06:05 2
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае

Полуфиналы: Марк Уильямс – Дэниел Уэллс, Шон Мерфи – Гэри Уилсон

Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12 октября 2025, 15:17 15
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену

Христосу Контису дали время с «зелеными»

КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Футбол | 11.10.2025, 21:24
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
Футбол | 12.10.2025, 20:32
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 11
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22 2
Бокс
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем