Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ

Вечером 12 октября в Амстердаме состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Финляндии. Подопечные Луи ван Гала разгромили гостей со счетом 4:0.

В первом тайме полностью доминировали хозяева поля. На 8-й минуте счет открыл Донниелл Мален, получив передачу от Мемфиса Депая. На 17-й минуте Вирджил ван Дейк удвоил преимущество после еще одной передачи Депая. Третий гол в первом тайме оформил сам Депай с пенальти на 38-й минуте, на его счету гол и два ассиста.

Во втором тайме Нидерланды продолжили атаковать. Точку в матче на 84-й минуте поставил Коди Гакпо после передачи Хави Симонса.

Оранжевые имеют в группе 16 очков из 18 возможных и приблизились к получению путевки на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Амстердам

Нидерланды – Финляндия – 4:0

Голы: Мален, 8, Ван Дейк, 17, Депай, 38 (пен), Гакпо, 84

Турнирная таблица

Фотогалерея