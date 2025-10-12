Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нидерланды – Финляндия – 4:0. Гол и два ассиста Депая. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
12.10.2025 19:00 – FT 4 : 0
Финляндия
Чемпионат мира
12 октября 2025, 22:17
71
0

Нидерланды – Финляндия – 4:0. Гол и два ассиста Депая. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

12 октября 2025, 22:17 | Обновлено 12 октября 2025, 22:23
71
0
Нидерланды – Финляндия – 4:0. Гол и два ассиста Депая. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В Амстердаме состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026

Сборная Нидерландов разгромила команду Финляндии со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал Мемфис Депай, который в первом тайме забил гол и сделал два ассиста.

Также забитыми мячами отличились Дониелл Мален, Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо.

Нидерланды уверенно лидируют в группе с 16 очков из 18 возможных.

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Амстердам

Нидерланды – Финляндия – 4:0

Голы: Мален, 8, Ван Дейк, 17, Депай, 38 (пен), Гакпо, 84

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дониелл Мален, 8 мин

ГОЛ! 2:0. Вирджил ван Дейк, 17 мин

ГОЛ! 3:0. Мемфис Депай, 38 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Коди Гакпо, 84 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды), асcист Хави Симонс.
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды), асcист Мемфис Депай.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды), асcист Мемфис Депай.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
