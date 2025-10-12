Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 октября 2025, 12:55
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер

Егор Ярмолюк восстановился от травмы

Украинский полузащитник лондонского «Брентфорда» Егор Ярмолюк вернулся к тренировкам в составе национальной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний полузащитник 11 октября тренировался вместе с игроками, которые не вышли в стартовом составе на игру против Исландии (5:3). Основные футболисты в это время проходили восстановительные процедуры.

Напомним, Егор Ярмолюк приехал в расположение сборной Украины с травмой, которая помешала ему сыграть против Исландии, но есть вероятность, что он будет готов сыграть с Азербайджаном.

Матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени.

