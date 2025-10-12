Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда даем молодым шанс»
12 октября 2025, 13:06
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда даем молодым шанс»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью против «Зари»

Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда даем молодым шанс»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничью в товарищеском матче против луганской «Зари» (1:1).

– Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, игру против «Зари».

– Главная задача у нас сегодня была дать поиграть тем, кто меньше получал игрового времени, а также пересмотреть некоторые связи на игру с «Полтавой».

– Сегодня было много молодых игроков. С чем это связано?

– Мы всегда даем молодым шанс. Абсолютно всегда. И я думаю, что они этим шансом пользуются.

– И последний вопрос. Следующий матч – против «Полтавы». Нарабатывали ли сегодня какие-то связи или стандарты под эту игру?

– Нет-нет-нет. У нас есть своя структура, мы ее выдерживали. К игре с «Полтавой» мы готовимся непосредственно в недельном цикле.

