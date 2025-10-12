ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
Главный тренер сборной Испании прокомментировал победу над Грузией
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над национальной командой Грузии (2:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:
«К счастью, у нас есть отличная система подготовки молодежи, появляются замечательные игроки. Это то, чем мы должны гордиться. Нам нужно справляться с травмами, неудачами. У нас есть отличная группа ребят, из которых можно выбирать, и это меня очень радует.
Очень трудно выиграть со счетом 5:0 или 6:0, как, по мнению некоторых, мы должны были бы сделать. Грузия защищалась организованно, с большим мужеством и имела отличного вратаря.
Без Ламина Ямаля и Нико Уильямса мы просто использовали игроков с другими характеристиками. Однако суть команды четко определена. У нас есть качество во всех звеньях. Мы можем добавить глубины своей игре с помощью Хорхе Де Фрутоса или Хесуса Родригеса.
Приятно получать профессиональное уважение, которое нам выразил Вилли Саньоль. Если у вас есть такая группа игроков, трудно ошибиться. Они работают как настоящие профессионалы. Они замечательные ребята. Замечательная группа».
