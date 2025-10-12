Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 10:41 |
334
0

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал победу над Грузией

12 октября 2025, 10:41 |
334
0
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над национальной командой Грузии (2:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«К счастью, у нас есть отличная система подготовки молодежи, появляются замечательные игроки. Это то, чем мы должны гордиться. Нам нужно справляться с травмами, неудачами. У нас есть отличная группа ребят, из которых можно выбирать, и это меня очень радует.

Очень трудно выиграть со счетом 5:0 или 6:0, как, по мнению некоторых, мы должны были бы сделать. Грузия защищалась организованно, с большим мужеством и имела отличного вратаря.

Без Ламина Ямаля и Нико Уильямса мы просто использовали игроков с другими характеристиками. Однако суть команды четко определена. У нас есть качество во всех звеньях. Мы можем добавить глубины своей игре с помощью Хорхе Де Фрутоса или Хесуса Родригеса.

Приятно получать профессиональное уважение, которое нам выразил Вилли Саньоль. Если у вас есть такая группа игроков, трудно ошибиться. Они работают как настоящие профессионалы. Они замечательные ребята. Замечательная группа».

По теме:
Тренер Ирландии: «Это болезненный результат»
Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»
Экс-игрок сборной Украины: «Не помню, когда забивали столько»
сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Грузия Луис де ла Фуэнте пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс
Футбол | 12 октября 2025, 11:25 1
Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс
Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс

Главные новости за 11 октября на Sport.ua

От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
Футбол | 12 октября 2025, 09:30 7
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины

Этих поединков не забудет никто, кто видел их в режиме реального времени

Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Футбол | 11.10.2025, 13:41
Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11.10.2025, 16:15
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11.10.2025, 17:00
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем