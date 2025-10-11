Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Холанд забил 51 гол за сборную. Сколько матчей понадобилось?
11 октября 2025, 22:51
Холанд забил 51 гол за сборную. Сколько матчей понадобилось?

А сколько матчей требовалось другим известным футболистам?

Холанд забил 51 гол за сборную. Сколько матчей понадобилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлинг Холанд забил 51 гол за сборную Норвегии.

В матче против Израиля, который норвежцы уверенно выиграли со счетом 5:0, Эрлинг Холанд оформил хет-трик.

Теперь в активе норвежского нападающего 51 гол за национальную команду. Сделал Холанд это за 46 матчей.

Интересно сравнение норвежца с другими известными футболистами по количеству матчей, которые были необходимы для того, чтобы забить 50 голов за сборную.

Количество матчей, которые требовались известным футболистам для достижения отметки в 50 голов за сборную

  • 46 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 71 – Гарри Кейн (Англия)
  • 74 – Неймар (Бразилия)
  • 90 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 90 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 107 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 114 – Криштиану Роналду (Португалия)
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
сборная Норвегии по футболу сборная Израиля по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд статистика
зверь
Ответить
+1
TradyT
Цікаво, що Холланд зробив це неймовірне досягнення в більш слабкі збірній порівняно з іншими зірками, ну окрім Левандовського
Ответить
-1
