Холанд забил 51 гол за сборную. Сколько матчей понадобилось?
А сколько матчей требовалось другим известным футболистам?
Эрлинг Холанд забил 51 гол за сборную Норвегии.
В матче против Израиля, который норвежцы уверенно выиграли со счетом 5:0, Эрлинг Холанд оформил хет-трик.
Теперь в активе норвежского нападающего 51 гол за национальную команду. Сделал Холанд это за 46 матчей.
Интересно сравнение норвежца с другими известными футболистами по количеству матчей, которые были необходимы для того, чтобы забить 50 голов за сборную.
Количество матчей, которые требовались известным футболистам для достижения отметки в 50 голов за сборную
- 46 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 71 – Гарри Кейн (Англия)
- 74 – Неймар (Бразилия)
- 90 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 90 – Роберт Левандовски (Польша)
- 107 – Лионель Месси (Аргентина)
- 114 – Криштиану Роналду (Португалия)
