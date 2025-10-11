Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 19:38 | Обновлено 11 октября 2025, 20:30
8

Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией

Поздеев выделил трех игроков

ФК Колос. Александр Поздеев

Бывший тренер «Колоса» Александр Поздеев назвал худших футболистов сборной Украины в матче против Исландии.

«Первый пропущенный мяч – это чисто его Трубина. Я думаю, что он и сам с этим согласится. Но такое случается, даже лучшие голкиперы пропускают мячи в ближний угол. У Трубина довольно редко бывают такие ошибки.

Матвиенко больше позиционируется как защитник, который может качественно начать атаку, качественно владеет мячом. Однако в обороне он далеко не самый сильный защитник. Вот нам не хватает, мы проседаем немного. У нас два защитника из Шахтера – Матвиенко и Конопля – очень качественные в нашем чемпионате с точки зрения начала атак, потому что «горняки» во всех матчах доминируют.

Нам не хватает на правом фланге защиты игрока такого же плана, как Миколенко. Конопля больше ориентирован на атаку, а игра в обороне не его сильная сторона. По моему убеждению, защитник в первую очередь должен быть надежным в обороне. Все остальное – это уже бонус», – отметил Александр.

Поздеев поставил Трубину, Матвиенко и Конопли самые низкие оценки за матч – 6,5.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Александр Поздеев Виталий Миколенко Николай Матвиенко Ефим Конопля
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Der Gartenzwerg
Конопля провалив матч, а найнижчу оцінку поставив Миколенку? 
Ответить
+7
Saar
Миколинку? !!
Ответить
+5
adidas777
Він що, тролить Миколенка? 
Прирівняти Миколенко і Матвиєнко в цьому матчі, це треба бути рідкісним неадеватом!
Ответить
+4
samird
Чому ви дивуєтесь? Це ж Олійник. Ти якщо (постійно) помиляєшся - хоч перевіряй себе. Редактора новин немає, я так розумію? 
Ответить
+3
avk2307
дмитро як завжди в своєму репертуарі. Не бачить різниці між Матвієнко та Миколенко 
Ответить
+3
Dovbush
типу тренер
Ответить
+2
Burevestnik
авт0р виправився, прибрав прізвище Миколенка з оцінювання.
Ответить
+1
Ан Мур
Та найгіршим був Шапаренко! Його шапине щастя, що він  голи безпосередньо не привозив. 
Ответить
-6
