Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией

Бывший тренер «Колоса» Александр Поздеев назвал худших футболистов сборной Украины в матче против Исландии.

«Первый пропущенный мяч – это чисто его Трубина. Я думаю, что он и сам с этим согласится. Но такое случается, даже лучшие голкиперы пропускают мячи в ближний угол. У Трубина довольно редко бывают такие ошибки.

Матвиенко больше позиционируется как защитник, который может качественно начать атаку, качественно владеет мячом. Однако в обороне он далеко не самый сильный защитник. Вот нам не хватает, мы проседаем немного. У нас два защитника из Шахтера – Матвиенко и Конопля – очень качественные в нашем чемпионате с точки зрения начала атак, потому что «горняки» во всех матчах доминируют.

Нам не хватает на правом фланге защиты игрока такого же плана, как Миколенко. Конопля больше ориентирован на атаку, а игра в обороне не его сильная сторона. По моему убеждению, защитник в первую очередь должен быть надежным в обороне. Все остальное – это уже бонус», – отметил Александр.

Поздеев поставил Трубину, Матвиенко и Конопли самые низкие оценки за матч – 6,5.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.