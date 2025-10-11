Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 09:18 |
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

УАФ. Сборная Украины

Вчера, 10 октября сборная Украины в своем третьем матче отборочного турнира ЧМ-2026 завоевала первую победу, причем, крайне важную со стратегической точки зрения. Подопечные Сергея Реброва, обыграв на выезде команду Исландии (5:3) вышли на второе место в своей группе.

Итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, вы ожидали, что в холодном и дождливом Рейкьявике Исландия и Украина продемонстрируют футбол сравнимый с хоккеем?
– Конечно, нет. Но тем и интересен футбол для зрителей, когда до конца поединка не был известен победитель. Хорошо, что им стала сборная Украины. Я и не помню, давно ли было, когда «сине-желтые» побеждали, забив пять мячей. Такой счет стал для меня небольшим шоком (улыбается).

– Три года назад.
– Точно. Это был поединок против Армении в Лиге наций. Тогда подопечные Александра Петракова выиграли со счетом 5:0.

– Какими были ваши предположения перед игрой с Исландией?
– В принципе, я и думал, что матч будет таким напряженным, поскольку исландцы умеют играть в футбол. Они дисциплинированы, умеют хорошо контролировать мяч, часто используют длинные передачи. При потере мяча сразу стараются вступать в отбор. Но если бы я делал прогноз, то ставил бы на счет 1:2.

– После того, как хозяева сделали счет 3:3, вы верили, что Украина сможет выиграть?
– Надеялся. По логике психологическое преимущество должно было быть на стороне исландцев. Однако подопечные Сергея Реброва хоть и начали играть на удержание счета, они не выглядели безнадежными. Замены, которые сделал наш главный тренер, освежили игру, и это в итоге принесло нужный для нас результат.

– Что стало главным фактором нашей победы?
– Максимальная эффективность при реализации голевых моментов. Если я не ошибаюсь, сборная Украины попала в створ шесть раз. И забить при этом пять мячей – это фантастика.

– Кто для вас, как говорится, стал Львом матча?
– Однозначно, Руслан Малиновский. Он больше года не выступал за сборную Украины, и считаю, его возвращение было феерическим. И это касается не только двух забитых мячей.

– Этот поединок можно назвать в какой-то мере матчем открытий?
– Конечно. Малиновский – закаленный боец, а Калюжного и особенно Очеретько могу только поздравить с дебютными мячами за сборную Украины. Велетень хоть и провел на поле минут десять, полузащитник неплохо вписался в игру национальной команды.

– Чтобы поубавилась критика сборной ее нужно закрепить победой над Азербайджаном?
– Безусловно. Не выигрыш 13 октября обесценит старания команды в Рейкьявике. К тому же «сине-желтым» нужно реабилитироваться за невыразительную ничью в Баку.

– Каким будет ваш прогноз на поединок Украина – Азербайджан?
– Не стоит никогда недооценивать соперника. Наш очный матч с азербайджанцами это продемонстрировал. Поэтому если у наших футболистов будет такая же отдача, как и в прошедшем поединке, в победе я не сомневаюсь. Счет? 2:0.

Сергей Ковалев (футболист) сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Руслан Малиновский Иван Калюжный Олег Очеретько Владислав Велетень сборная Азербайджана по футболу Лига наций Александр Петраков сборная Армении по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
