Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Вчера, 10 октября сборная Украины в своем третьем матче отборочного турнира ЧМ-2026 завоевала первую победу, причем, крайне важную со стратегической точки зрения. Подопечные Сергея Реброва, обыграв на выезде команду Исландии (5:3) вышли на второе место в своей группе.

Итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, вы ожидали, что в холодном и дождливом Рейкьявике Исландия и Украина продемонстрируют футбол сравнимый с хоккеем?

– Конечно, нет. Но тем и интересен футбол для зрителей, когда до конца поединка не был известен победитель. Хорошо, что им стала сборная Украины. Я и не помню, давно ли было, когда «сине-желтые» побеждали, забив пять мячей. Такой счет стал для меня небольшим шоком (улыбается).

– Три года назад.

– Точно. Это был поединок против Армении в Лиге наций. Тогда подопечные Александра Петракова выиграли со счетом 5:0.

– Какими были ваши предположения перед игрой с Исландией?

– В принципе, я и думал, что матч будет таким напряженным, поскольку исландцы умеют играть в футбол. Они дисциплинированы, умеют хорошо контролировать мяч, часто используют длинные передачи. При потере мяча сразу стараются вступать в отбор. Но если бы я делал прогноз, то ставил бы на счет 1:2.

– После того, как хозяева сделали счет 3:3, вы верили, что Украина сможет выиграть?

– Надеялся. По логике психологическое преимущество должно было быть на стороне исландцев. Однако подопечные Сергея Реброва хоть и начали играть на удержание счета, они не выглядели безнадежными. Замены, которые сделал наш главный тренер, освежили игру, и это в итоге принесло нужный для нас результат.

– Что стало главным фактором нашей победы?

– Максимальная эффективность при реализации голевых моментов. Если я не ошибаюсь, сборная Украины попала в створ шесть раз. И забить при этом пять мячей – это фантастика.

– Кто для вас, как говорится, стал Львом матча?

– Однозначно, Руслан Малиновский. Он больше года не выступал за сборную Украины, и считаю, его возвращение было феерическим. И это касается не только двух забитых мячей.

– Этот поединок можно назвать в какой-то мере матчем открытий?

– Конечно. Малиновский – закаленный боец, а Калюжного и особенно Очеретько могу только поздравить с дебютными мячами за сборную Украины. Велетень хоть и провел на поле минут десять, полузащитник неплохо вписался в игру национальной команды.

– Чтобы поубавилась критика сборной ее нужно закрепить победой над Азербайджаном?

– Безусловно. Не выигрыш 13 октября обесценит старания команды в Рейкьявике. К тому же «сине-желтым» нужно реабилитироваться за невыразительную ничью в Баку.

– Каким будет ваш прогноз на поединок Украина – Азербайджан?

– Не стоит никогда недооценивать соперника. Наш очный матч с азербайджанцами это продемонстрировал. Поэтому если у наших футболистов будет такая же отдача, как и в прошедшем поединке, в победе я не сомневаюсь. Счет? 2:0.