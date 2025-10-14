Леонид Буряк обратился к критикам Реброва после матча Исландия – Украина

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поддержал тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Отдельно хочу сказать о критике Сергея Реброва. Давайте спокойнее относиться к его работе. Он играл на высшем уровне и в футболе хорошо разбирается. В Украине немного специалистов такого уровня, поэтому всем необходимо успокоиться и доверять Реброву, не поливать его грязью», – сказал Буряк.

Ранее легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о трансфере из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного,