Сборная УКРАИНЫ
Леонид Буряк обратился к критикам Реброва после матча Исландия – Украина

«Сине-желтые» победили со счетом 5:3

Леонид Буряк обратился к критикам Реброва после матча Исландия – Украина
ФК Динамо. Леонид Буряк

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поддержал тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Отдельно хочу сказать о критике Сергея Реброва. Давайте спокойнее относиться к его работе. Он играл на высшем уровне и в футболе хорошо разбирается. В Украине немного специалистов такого уровня, поэтому всем необходимо успокоиться и доверять Реброву, не поливать его грязью», – сказал Буряк.

Ранее легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о трансфере из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного,

Леонид Буряк сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Источник: Footboom
