Болгария – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
  Болгария – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
11.10.2025 21:45 - : -
Турция
Чемпионат мира
11 октября 2025, 03:31
Болгария – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

Болгария – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября на Васил Левски пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Болгарии и Турции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болгария

Команда давно уже болтается на крайне посредственном уровне. От нее уже и не ждут, что получится куда-то выйти - хотя бы в совсем уж аутсайдера не хочется превратиться. Хорошим отражением нынешнего потенциала футболистов, среди которых просто нет новых Стоичковых и Бербатовых, стала Лига Наций-2024, где получилось расположиться на втором месте, набрав девять очков, на два меньше, чем Северная Ирландия, но при этом опередив на такую же разницу беларусь.

Проблема сборной в том, что сейчас соперники куда сильнее. И в марте она проиграла дважды Ирландии в стыках за место в дивизионе В, и в сентябре вообще ничего игроки не показали не только против Испании, но и против Грузии - оба поединка закончились со счетом 0:3. Из-за этого Илиева уволили с тренерского поста, заменив Димитровым. Но исполнителей на поле менять-то особо некем...

Турция

Сборная была худшей на Евро-2020. Потом она пропустила прошлый мундиаль, и рисковала не пройти и евроотбор. Но в решающий момент тренерский пост занял Монтелла, что уже тут работал, но на клубном уровне. Винченцо досрочно квалифицировался на Евро с новыми подопечными, а уже на нем сумел продемонстрировать и яркий, зрелищный футбол, и хороший результат в виде четвертьфинала. А потом в Лиге Наций пробились в дивизион А - только со второго места, но с парой уверенных побед над Венгрией в марте в стыковых матчах.

Новую квалификацию начали с непростой, но победы над Грузией: 2:3 на выезде. Но после этого был разгром 0:6 на своем поле с Испанией, впрочем, далеко не факт, что с ней вообще планировали биться - похоже, главной целью были три очка на поле соседа, и на них бросили все силы.

Статистика личных встреч

Пока было только три товарищеских поединка. Начинали с победы болгар, но потом они дважды уступили соседу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля или смена наставника. Гости докажут, что явно сильнее, выиграв с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,6).

Болгария
11 октября 2025 -
21:45
Турция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
